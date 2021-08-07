全球股市令投資股票頓時讓每個人人興趣十足，不管是日前股價不斷創新高的美股特斯拉（Tesla），還是台灣人人搶當「航海王」的海運類股，都是資金追捧的明日之星，近期還有另一個快速竄起的網路火熱話題「未來流動」，你跟上了嗎？



談到電動車很多人只會想到Tesla，但這其實只是「未來流動」趨勢中的一小個環節，未來趨勢不單只有電動車，衍生隱藏的商機，機會更是無窮無盡，因此今天《DailyView網路溫度計》就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，網路上討論「未來流動」時還包含了哪些科技，讓你擁有全方位的科技視野，將未來趨勢脈動一手掌握！

No.10 無人運輸物流

無接觸服務的未來不只是一句口號，運用於自駕車的技術，也能運用在無人運輸物流上。

世界經濟論壇近期發布的《最後一哩生態系統的未來》報告，提到2023年電子商務送貨需求將使物流車量增加36%，實際上疫情更加速推動相關「無接觸配送」技術發展，Amazon也如火如荼展開測試，未來隨處可見利用無人機配送食物、包裹的場景，相信不久就能看到了。

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針對以上調查可以發現，電動車的網路聲量仍然遙遙領先，顯示出多數人對於未來移動的概念，仍侷限於從傳統燃油車進化到電動車的淺短眼光，事實上未來移動的交通變革是結合無人駕駛、車聯網、新能源車、共享汽車等等，一個包羅萬象的宏觀趨勢。如果你想成為提前布局的投資人，甚至是奪得先機的業界領航者，還停留在只知道電動車的階段，絕對就大大的落後了。

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分析說明：本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2020年07月23日至2021年07月21日，共1年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『未來移動』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。



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【本文由「DailyView網路溫度計」授權轉載，研究資料由「KEYPO大數據關鍵引擎」提供。】