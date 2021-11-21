馬來西亞政局︱國陣勝出馬六甲州選　前首相納吉布成大贏家

馬來西亞政黨馬來民族統一機構（簡稱巫統）主導的國民陣線（簡稱國陣）11月20日在馬六甲州（Malacca）選舉取得大勝。美媒20日稱，國陣在前首相納吉布（Najib Razak）的帶領下勝出。



國陣奪得28個議席中的21個，成為大贏家。反對派領袖安華（Anwar Ibrahim）領導的希望聯盟（Pakatan Harapan，PH）只取得5席，比2018年大選的成績少10個議席。

馬來西亞：圖為11月20日，馬來西亞選民在票站中為馬六甲州選投票。（AP）

彭博社20日稱，澳洲塔斯馬尼亞大學（University of Tasmania）亞洲研究教授詹運豪（James Chin）表示，大贏家是納吉布，因為他是馬六甲州的巫統領袖，是次選舉會提升他在巫統中的政治地位，也令首相伊斯梅爾（Ismail Sabri Yaakob）更難對他「採取行動」。詹運豪說，如這趨勢持續至第十五屆大選，到時巫統或能再次掌管聯邦政府。

希望聯盟落敗後，希望聯盟成員黨民主行動黨（Democratic Action Party）彭亨州（Pahang）秘書李政賢21日在Facebook表示，他希望安華退居幕後，輔佐新一代接班人再創高峰。李政賢說：「昨晚（20日 ）的成績是對希盟的當頭棒喝。」