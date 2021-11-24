韓國前總統逝世後待遇大不同　為何全斗煥無得國葬｜國際晨報

韓國前總統全斗煥11月23日逝世，青瓦台表明不弔唁、不送花圈、不舉行國葬，此與前不久去世的前總統盧泰愚所獲待遇截然不同。同樣是備受爭議的前總統，青瓦台內部對為全斗煥舉行國葬及把他葬於國家公墓抱持消極態度，原因是他沒就光州事件道歉。



終年90歲的的全斗煥離世後，韓聯社的報道更以「一生錯行纍纍，從未懺悔認錯」來形容這位國家前領導人。

全斗煥和盧泰愚僅差僅1歲，昔日一同發動政變打江山並手牽手經歷「世紀大審判」，如今在相距不足1個月的時間內接連離世。

盧泰愚逝世後，首爾政府為其舉行國葬，以總統文在寅的名義敬獻花圈，由總統幕僚長俞英民前往靈堂弔唁。但到了今次，總統府沒計劃為全斗煥弔唁和送花圈，還稱全斗煥最終沒有揭開歷史真相，青瓦台對其沒有真誠道歉表示遺憾。這番話被解讀為批評全斗煥拒絕對軍方1980年血腥鎮壓五一八光州民運道歉。

全斗煥任內曾以武力鎮壓異見人士和反對派，應對光州民運更是引起極大爭議，造成大量示威者死傷，為韓國現代史上留下仍未癒合的傷痕。盧泰愚於遺言表示希望國民寬恕自己的不足之處和過錯，全斗煥則被指至今未就光州事件道歉。共同民主黨的總統候選人李在明甚至批評：「全斗煥直到最後一刻都沒有反思甚或道歉。」

韓聯社報道，朝野總統候選人和領導班子已紛紛決定不弔唁全斗煥，這與盧泰愚死後靈堂政客盈門的場面形成鮮明對比。

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