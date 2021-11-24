日本研發水系鋰電池　不怕燃燒爆炸更安全　目標3年後實用化

日本成功研發利用水作為材料製造的鋰電池，可大幅降低傳統電池起火的危險性。新發現的納米鉬系氧化物作為電極，可以大幅提高耐用性，未來或可以成功取代手機或電動汽車的電池，更安全地使用。



《朝日新聞》11月23日報道，日本橫濱國立大學與住友電氣工業等研究團隊，成功開發一款以水作為材料的鋰電池。與傳統使用的電解溶液不同，水製溶液的電池不會起火，也不會爆炸，使用時更安全。

水系鋰電池雖然在過去早被提出，但一直面臨難以實用化的問題。研究團隊特別採用納米鉬系氧化物製造的電極，可以大幅度降低電池自然損耗，電池既可急速充電，充放電2000次也僅讓電池容量減少3成，達到可實用的水平。

圖為美國《國家科學院學報》期刊，相關論文的截圖。（PNAS截圖）

只是新款水系鋰電池有缺點，因水更容易被電解關係，發電量有限。因此用作量度電池性能的「重量能量密度」較低，要達到與傳統鋰電池同等發電量，新水系電池要製作的更大。但依然無限其運用在如電動汽車，太陽能設施裝置等的大型物件中。

相關研究論文發表在最新一期期刊美國《國家科學院學報》上，研究團隊目標是在3年後讓新型電池實用化。