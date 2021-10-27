手機沒電就如世界末日，所以很多人會隨身帶定行動電源（尿袋），確保用全日手機都有足夠電量。大家買手機會講究品牌、款式，但買尿袋又會不會呢？日本就有網民拆解一個山寨尿袋，竟發現結構簡陋，甚至揭發電池內加入奇怪東西！



（圖片來源：Twitter@mituamiayano）

日本網民「mituamiayano」在Twitter發文，指朋友從不知什麼途徑拿到一個尿袋，但由於不能用打算丟掉，所以「mituamiayano」就拿回家拆解看看。尿袋的外盒印有「小米」出產的字樣，並標榜是16000mAh的電量，但明顯是山寨產品。

「mituamiayano」拆開後發現，這個來歷不明的尿袋，裡面相當簡陋，而且左右兩邊的電池根本沒有連接好，所以當然不能正常使用。更離譜的是，再拆開沒有連接上的電池後，竟倒出一堆沙子！原來「電池」甚至只是為裝置加重的砝碼，難怪這山寨尿袋用不了。

👇👇日本網民拆解假小米尿袋 竟用這東西加大重量及扮電池！👇👇

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另外有網民在貼文下，分享了真正的小米尿袋，拆開後內部結構完整很多，電池明顯穩固連接起來，而且有一組底板處理操作。

（圖片來源：Twitter@mituamiayano）

「mituamiayano」警告網民，不要自行嘗試拆解尿袋，特別是沒有相關知識，因為有機會引發起火等危險。建議應到官方認證的店舖購買，不要隨便在不知名的網站或店舖入手。

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資料來源：Twitter@mituamiayano

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