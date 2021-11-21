牛屎變可充電式電池？英國乳業公司提供100萬噸牛糞為120萬戶供電

隨着環保意識提升，全球對再生能源的需求也跟着增加，而英國乳製品公司Arla與電池公司GP（Gold Peak）跨界合作，將牛糞做成「可充電式電池」，解決當地對於再生能源的龐大需求，而Arla旗下的英國農場擁有46萬頭乳牛，一年粗估可生產出100萬噸的牛糞，幫國內120萬戶家庭提供足夠電力。



據英國《每日星報》指出，Arla在英國有46萬頭乳牛，每年可產出約100萬噸的「黃金」，意識到再生能源的市場，便與GP聯手，將處理過的的牛糞所產生的龐大沼氣，作為火力發電的原料，並製成可充電電池，提供英國再生能源的需求。

報道透露，牛糞藉由「厭氧消化」分解出氧氣，經淨化燃燒產生電力，其中1公斤的牛糞能產生3.75度電，足足能讓無線吸塵器使用5個小時、熨斗則能用3.5小時，其帶來的龐大電力可以幫國內120萬個家庭供電長達一年。

乳牛農理奇韋（Neil Ridgway）表示，此創新技術帶來雙贏局面，不僅解決英國對再生能源的需求，還能兼顧環保減少廢氣排放，多餘的牛糞還能拿來做為肥料孕育土地，Arla農業總監威金森（Graham Wilkinson）也說，46萬頭乳牛對英國再生能源貢獻之大，呼籲政府及相關產業能發現「牛糞生電」的潛力，並加以善用，不但有機會能改變英國再生能源的生態，也能減少廢氣產生。

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【本文獲「TVBS」授權轉載。】