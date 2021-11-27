Omicron︱英國錄得2宗新變種病毒確診個案　德國捷克有疑似病例

英國衞生大臣賈偉德（Sajid Javid）11月27日宣布，英國錄得兩宗感染新冠肺炎（COVID-19）新冠變種病毒株Omicron的確診個案。另外德國與捷克官員同日分別表示，各發現一宗疑似感染Omicron的個案，兩名懷疑感染人士分別到過南非與納米比亞（Namibia）。



賈偉德表示，在英國錄得的兩宗個案有關連，也與在非洲南部旅遊有關。兩人目前已經隔離，接受進一步測試。其中一宗個案在切姆斯福德市（Chelmsford），一宗在諾丁漢（Nottingham）。

圖為2021年11月26日在倫敦街頭，街上有提醒公眾注意安全的標示（AP）

德國黑森州（Hesse）衛生部長克洛斯（Kai Klose）則表示，新變種病毒株Omicron可能已「到達」德國，他稱「昨晚在一名從南非回來的旅行者身上，發現了幾個Omicron的典型突變。」

這名懷疑感染者正接受隔離，官員在等待進一步的檢測結果。克洛斯呼籲過去幾週曾到南非的人接受檢測，以及減少與其他人接觸。

捷克國家公共衞生研究所（National Institute of Public Health）11月27日表示，正調查一宗疑似個案，事件中的懷疑受感染者曾到訪非洲南部國家納米比亞。研究所發言人稱，在一個對Omicron檢測呈陽性的樣本出現後，官員正等待實驗室的核實結果。

路透社27日報道，匈牙利政府宣布加強對非洲7國入境旅客限制。