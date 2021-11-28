德國鐵路將擴大對華業務　18個歐洲國家直接連接中國

在德國新政府上台之際，德國鐵路公司計劃顯著擴大其對中國業務，11月26日宣布一項新計劃。



據德國商務知情人網站11月26日報道，德國鐵路貨運子公司DB Cargo正通過建立一家新公司來集結捆綁往返中國的運輸業務。

DB Cargo在一份聲明中宣布，通過新成立的DB Cargo Transasia公司，應該可以實現中國與18個歐洲國家之間的直接連接。在中國的服務也可以更快捷並可以一手包辦。從現在起，中國貨運客户可以獲得取貨，通過各種鐵路網絡的運輸和在德國的繼續運輸一條龍服務。以前，客户通常不得不為此委託各種服務提供商。

通過新成立的DBCargo Transasia公司，中國和歐洲18個國家之間的直接聯繫應該成為可能，服務也將更快捷。

公開資料顯示，2020年， DB Cargo在亞洲和歐洲之間來回運輸了大約20萬個集裝箱。到2025年，德國鐵路計劃將其運輸量增加一倍以上，達到50萬個集裝箱。目前的交通是通過十條路線來進行的。