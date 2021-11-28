Omicron｜全球首張新冠肺炎變種病毒Omicron圖片曝光

來自意大利羅馬一兒童醫院團隊的圖片顯示，與新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）變種病毒Delta與Omicron相比，後者有更多棘突蛋白突變。這些變異多樣化，且大部份位於與人體細胞相互作用的區域。



意大利《晚郵報》（Corriere della Sera）27日引述研究人員稱，變異不一定意味着更危險，而是病毒通過變異進一步適應人體，產生多一個變異株。研究人員稱，其他更多研究將會告訴人們，這個適應是中性、不太危險或是有更多資訊。

↓圖為Delta變異病毒株（左）與Omicron變異病毒株棘突蛋白突變對比圖。圖片由意大利羅馬Hospital Pediátrico Infant Jesus的多重模式實驗室製造出來。

Omicron, ecco la prima foto della variante scattata al Bambino Gesù https://t.co/AYuqYCGZZm pic.twitter.com/LdRdixAXjE — Corriere della Sera (@Corriere) November 27, 2021

圖中可見左方是Delta，右方則是Omicron的圖像。圖中以不同顏色標示的「點」，是病毒的棘突蛋白，紅色部份是變異最多的部份。Delta的突變胺基酸殘基（mutated amino acid residues）有18個，而Omicron有43個。

胺基酸（amino acid）是蛋白質的基本單位。胺基酸含有胺基和羧基，它們會與每個特定胺基酸分子的側鏈（殘基）進行連結。胺基酸有許多種類，而殘基的不同會導致胺基酸有所變化，以及有獨特的特性。

當地時間11月27日，經實驗室測序，意大利確認該國第一例Omicron感染病例。《晚郵報》27日稱，患者住在意南部坎帕尼亞大區（Campania），自莫桑比克（Mozambique）旅行歸來，此前在病毒檢測呈陽性並被隔離，目前身體狀況良好。

中國工程院院士鍾南山27日稱，目前對該變種病毒還沒有太多了解，但這種病毒攜帶大量突變，對防疫工作也提出了更多挑戰。