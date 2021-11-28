Omicron澳洲現蹤影響留學生與移民？12月擬開關　一州稱無意轉軚

多國加強邊防檢疫措施，阻止新冠病毒（SARS-CoV-2）變異病毒株Omicron（B.1.1.529）傳入，澳洲也不例外。悉尼所在的新南威爾斯州11月28日出現2宗輸入個案後，有其他州份要求入境者接受隔離。



新南威爾斯州衞生部11月28日稱，兩名旅客27日傍晚從非洲南部抵達悉尼，他們在當日晚上確診感染Omicron。他們已完成接種新冠疫苗，兩人都沒出現病徵，現在正接受隔離。

衞生部稱，與這兩名旅客乘坐同一班客機的約260名乘客和機組人員被列為密切接觸者，需接受隔離。機上另外12名來自非洲南部的乘客正接受14天隔離。

即使當地出現新變種病毒的輸入個案，新南威爾斯州長佩羅泰特（Dominic Perrottet）28日仍矢言「現時」仍按照12月中對外開放旅遊的路線圖。他稱新南威爾斯「不能成為地球另一邊的隱士國家」。

他說澳洲人不僅需學會與新冠病毒、還要與它的變異病毒株共存。他稱大流行未完，變異病毒株會繼續出現，個案會繼續增加。他稱民眾能做的最佳預防措施是接種疫苗以及加強劑。他說，州政府和聯邦政府能做的是有限。

澳洲新冠肺炎疫情：圖為7月1日，澳洲悉尼一名男子接種新冠疫苗。（Getty）

對9國旅客入境設限

Omicron在非洲出現後，澳洲聯邦政府11月27日宣布，在過去14天曾到訪南非、納米比亞（ Namibia，暫譯）、津巴布韋（Zimbabwe）、博茨瓦納（Botswana）、萊索托（Lesotho）、斯瓦蒂尼（舊稱斯威士蘭，Eswatini）、塞舌爾（Seychelles）、馬拉維（Malawi）、莫桑比克（Mozambique），而且並非澳洲公民或永久居民、或他們的直系親屬的人士，不得進入澳洲。過去14天內曾到訪上述國家的澳洲公民或永久居民、或他們的直系親屬，需在入境後隔離14天。

州政府要求旅客隔離

澳洲11月22日宣布，12月1日起讓完成接種新冠疫苗的國際留學生、持工作假期簽證人士、以及技術移民簽證持有者入境澳洲，他們入境時無需強制隔離檢疫。但因應Omicron疫情爆發，新南威爾斯州和維多利亞州（Victoria）目前規定，所有國際入境人士需隔離72小時並接受病毒檢測。首都直轄區宣布，11月28日零時前入境的國際旅客需隔離至11月30日晚上11時59分。

南澳州（South Australia）規定，所有國際入境者需隔離14天。昆士蘭（Queensland）政府11月27日稱，所有國際入境者需在酒店隔離。

以色列新冠肺炎疫情：圖為11月28日，旅客抵達以色列特拉維夫市郊的本古里安國際機場。（AP）

有關其他國家最新情況如下：



以色列

以色列累計有1宗Omicron確診個案，以及7宗疑似感染Omicron的個案。政府11月27日宣布，因國內出現Omicron確診個案，自11月29日起禁止外國人入境、為期14天，成為首個封關阻止Omicron擴散的國家。

所有回國的以色列公民，即使已經接種新冠疫苗，也要隔離最少3天。

以色列新冠肺炎疫情：圖為11月28日，旅客抵達以色列特拉維夫市郊的本古里安國際機場。（AP）

沙特阿拉伯

路透社11月28日引述沙特阿拉伯國營傳媒沙特通訊社（SPA）稱，內政部為防止Omicron擴散，當日起暫停來往非洲國家馬拉維（Malawi）、贊比亞（Zambia）、馬達加斯加（Madagascar）、安哥拉（Angola）、塞舌爾、毛里求斯（Mauritius）、以及科摩羅（Comoros）的航班。

沙特阿拉伯11月26日起已暫停來往南非、納米比亞、博茨瓦納、津巴布韋、莫桑比克、萊索托、以及斯瓦蒂尼的航班。

新加坡新冠肺炎疫情：圖為11月18日，新加坡民眾進入商場前出示他們的新冠疫苗接種證明。（Reuters）

新加坡

《聯合早報》11月28日稱，新加坡總理李顯龍表示，Omicron可能會影響新加坡重新開放的計劃。他說在抗疫過程中，新加坡已取得很大進展，但民眾也要做好心理準備，過程中可能會出現更多波折。

他指政府面臨很多艱難而迫切、影響生活和生計的決定，包括是否實施熔斷機制、是否關閉學校、是否讓病人在家休養、是否允許民眾在餐廳堂食，以及是否開放邊境。