BNO VISA︱英國議員倡放寬申請　助香港年輕社運人士赴英

英國國會本週就擬議的移民法例修訂辯論，內容包括為有意赴英並有英國國民（海外）護照（BNO）資格人士拓闊路徑。英國保守黨前黨魁施志安及保守黨議員祈達文等有份提出修訂的議員，呼籲通過修例協助香港年輕社運人士。



根據那些提倡者及議員稱，每10名因參與示威面對指控的港人中，逾9人因太年輕以無法申請赴英。數據是由英國民間組織「香港監察」（Hong Kong Watch）在28日公布。

「香港監察」稱逾1萬人在2019年的示威進行期間或之後被捕。數據顯示截至2021年7月面對審訊的逾1,000人中，93%年齡低於25歲。另有因觸犯「港區國安法」被捕的49人，都是25歲以下人士。此外組織近期訪問24名在英等待求庇申請審批的港人，當中發現半數人士的父母，其中一人有BNO資格。

英國《衛報》28日引述施志安（Iain Duncan Smith）稱很多民主運動人士，面臨被中國共產黨以及其在香港的代表起訴的風險，他促請英國政府也好好想想怎去幫助這些人。

提出修訂的英國保守黨議員祈達文（Damian Green）稱：「我（建議）的修訂將要求進行簡單的規則更改，確保我們的移民系統向最需援助的年輕人提供救生繩。如我們不去將政策合理化，很多面臨政治起訴的人，將無可避免地最終前來尋求庇護。」

「香港監察」10日在Twitter上載文件，顯示有22名英國下議院議員就《國籍與邊界法案》（Nationality and Borders Bill）提交修訂建議。他們提倡放寬BNO簽證的申請資格，讓父或母其中一方擁有BNO的香港人申請BNO簽證、到英國生活。施志安支持這項修訂建議。