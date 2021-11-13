歐盟將公布400億歐元投資　抗衡中國「一帶一路」

歐盟將撥出400多億歐元用於「全球門戶」（Global Gateway）基礎設施倡議。據悉，此項倡議應在世界各地成為中國「一帶一路」的可替代項目。同時，西方國家認為，「一帶一路」似乎對其主導地位構成威脅，並試圖推出競爭性計劃。但中國專家認為，各種促進發展的倡議共存不是什麼問題。



俄衛網12日引述彭博社報道，「全球門戶」是在G7峰會後推出的。會上各方達成共識，制定自己的可替代「一帶一路」的基礎設施發展方案。當時，七國集團峰會宣布，啟動在美國主導下的「重建更美好未來」（B3W）。暫時，B3W細節不詳。對外宣傳的僅是聲明性目標：本著可持續發展、透明性和法治與人權至上的原則為基礎設施項目融資。

多年時間裏，歐盟已在探討應對中國「一帶一路」倡議方案的必要性。2018年，時任歐盟外交和安全政策高級代表的莫蓋里尼（Federica Mogherini）宣布，歐盟正制定可在亞洲和歐洲實施的基礎設施減方案。她在不觸及細節情況下強調，計劃吸引更多的國家機構、私營金融組織，包括主權基金參與基礎設施項目的融資。

現在，此計劃有了具體內容。彭博社援引文件草案寫道，「全球門戶」倡議將從歐洲可持續發展基金為基礎設施項目撥款400億歐元。另有數十億歐元將以項目費的方式出現。此外，據了解，本年度預算中，在「全球歐洲」促進發展項目框架下，將大大增加對交通物流系統的投入。預算截止到2027年，總額為795億歐元。

文件強調，項目的主要任務是，強化歐洲國家在世界上的影響力，推動歐洲可持續發展原則。但計劃不限於歐洲國家，具有全球性特質。關注的焦點是，清潔能源項目、交通物流基礎設施、數字經濟和金融以及通訊。比如，西巴爾幹和土耳其應在跨歐洲物流網項目中獲得資金，而東歐國家主要關注的是可開採自然資源的清潔能源，以及用於生產蓄電池的供應鏈；南歐的注意點是氫能源生產。歐盟為非洲國家投資已達2220億歐元，計劃發展數字經濟。

「全球門戶」倡議不僅用於發展中國家。比如與日本，計劃在人工智能技術領域推出聯合研究計劃。可以推測，將在此領域進行合作。歐洲可在新技術、比如人工智能使用的倫理原則制定以及法律管理方面施加重大影響。