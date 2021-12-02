Jack Dorsey領導的Square宣布將更名為Block

Square宣布將更名為Block，因為它更加專注於區塊鏈等技術。

據CNBC報道，由前Twitter首席執行官Jack Dorsey領導的這一數字支付巨頭在一份聲明中表示，自12月10日起生效的新名稱「認可了公司的增長」並「為進一步增長創造了空間」。Block仍將在紐約證券交易所的「SQ」股票代碼下交易。

公司聯合創始人兼首席執行官Dorsey在一份聲明中說：「Block是一個新名稱，但我們經濟賦權的目標不會改變。無論我們如何成長或改變，我們都將繼續構建工具來幫助增加參與經濟活動的機會。」

作為Square品牌重塑的一部分，Square旗下的Square Crypto將更名為「Spiral」，它「致力於推動比特幣發展」。

Dorsey自2015年經營Twitter和Square，他於周一（11月29日）辭去了Twitter首席執行官的工作。他表示，他認為Twitter已經準備好，脱離創始人繼續前進，現在他將有更多時間專注於Square。