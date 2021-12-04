被指貪財扮受害？美元首級淫媒案　證人揮淚撼高牆｜Ain't Nobody

「愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）先生將你介紹給特朗普（美國前總統Donald Trump），對嗎？」11月29日，辯方律師對眼前一位化名為簡（Jane）的女人提問：「他將你帶到前總統位於佛羅里達州棕櫚灘的湖海莊園（Mar-a-Lago）嗎？」



所有與愛潑斯坦及馬克斯韋爾扯上關係的男性名字，都難免被人聯想到涉及性侵女子，甚至是未成年少女。不過在愛潑斯坦性醜聞曝光後，特朗普稱與他「不熟」。圖為2000年2月12日，美國房地產開發商特朗普和當時女朋友梅拉尼婭與愛潑斯坦和馬克斯韋爾（Ghislaine Maxwell）於海湖莊園出席活動。（Getty Images）

Jane說：「是。」

「他將你領到一部深綠色汽車上，而你在那裏認識特朗普，對嗎？」

Jane說：「對。」

律師再問：「你記得與（英國）安德魯王子同乘一部客機嗎？」

「是。」

這段出現在美國紐約法庭上短短三組對話，言簡意賅，內裏可能「訊息量極大」。對媒體記者來說，它們是又一個有待挖掘的名人醜事「寶藏」；但對Jane來說，這是毀掉她一生的「地獄」的一部份。

圖為2021年11月29日美國紐約曼哈頓聯邦法院舉行有關英國名媛馬克斯韋爾涉及性販運案的審訊中，畫家在庭上繪畫素描。化名為簡（Jane）的女子（穿白衣者）在作供。圖中金髮女子是辯方律師，戴黑色口罩者是馬克斯韋爾。（Reuters）

名媛涉扯皮條

我們在說Jane的故事前，先了解一下她2021年11月29日至30日為何會出現在美國紐約曼哈頓聯邦法院。

庭上受審的是馬克斯韋爾。她是已故美國富豪愛潑斯坦的前女友。在政商界人脈甚廣的他約在2000年間誘騙未成年少女到他的私人島嶼提供性服務，而他的「朋友」則會搭乘其專機，前往「戀童島」玩樂。愛潑斯坦2019年7月因涉未成年人士性交易被捕，2019年8月在獄中離奇身亡，官方稱他自殺，但其死因疑點重重，加上當中涉及眾多名人與明星等，有聲音認為他是被謀殺。

無論如何，知道「戀童島」真相的人不多，馬克斯韋爾是其中之一，Jane也是。

馬克斯韋爾案11月29日開審，Jane是第一名出庭的證人。由於愛潑斯坦已死，有些人視馬克斯韋爾案的審訊是替代品，一眾受害人及家人都希望法律能還他們一個公道。

馬克斯韋爾被控在1994至2004年間，與愛潑斯坦合謀以及協助他性侵犯未成年少女。倘她罪名成立，可被判入獄80年。

涉性販運英國名媛馬克斯韋爾2020年7月2日被捕，她不僅被指誘騙及培訓女子供人侵犯，自己亦有份侵犯他人，當中包括未成年少女。圖為她2021年12月1日於紐約曼哈頓聯邦法院門外發言。（Reuters）

被指為錢作證

身為英國名媛的馬克斯韋爾被指招募及誘騙未成年人士提供性服務——最年輕者僅14歲。她被控6項罪名，包括販運未成年人從事犯罪性活動。

檢控官稱，馬克斯韋爾對年輕女子進行心理操縱，誘騙她們以供愛潑斯坦侵犯。馬克斯韋爾堅稱自己無辜，否認所有控罪。

她的辯護團隊已表明尋求在盤問過程中，損害案中證人信譽。他們稱Jane也涉及不法行為，又稱此女同意出庭作證，是因有助她在愛潑斯坦案受害人基金獲得賠償。她獲得500萬美元。

看到這裏，也許有人會認為，Jane也無辜不到哪裏去——她因貪慕虛榮、想成為明星或模特兒，或是想「賺快錢」，才會被人利用。有些人甚至會說，是她沒家教，父母沒有保護她。

說出這種責怪受害者的話的人講得輕巧，卻從來沒有想過，真正可惡的人、從來都不應侵犯他人的人是誰？

圖為已故美國億萬富豪愛潑斯坦前女友——馬克斯韋爾2021年11月30日美國紐約出庭時的素描圖片。愛潑斯坦涉及性侵多名女星與模特兒，以及販運未成年少女供人狎玩，馬克斯韋爾亦被指涉及性虐與扯皮條的活動。（AP）

噩夢的開端

根據Jane所講，她14歲時到密歇根州參加藝術營，在1994年一個下午，她與朋友一同吃雪糕。馬克斯韋爾抱着一頭可愛的小小約瑟爹利犬出現在她們眼前。女孩們被小狗吸引，問馬克斯韋爾說，她能否摸摸狗兒。不久朋友們都走了，只有Jane還在，一名男子前來加入她們的對話。

Jane幽幽說出，父親死於白血病後家中快將破產，這對男女表示關心，還提及可對她供給的「獎學金」。Jane覺得心動，並將自家電話號碼交給這名初相識的男子。

她數週後回到位於佛羅里達州棕櫚灘的學校繼續第八班（相當於香港的初中二年級）的課程。愛潑斯坦邀約Jane與母親前來喝下午茶，還派出司機接載她們到他的豪宅。Jane之後還到過那裏數次，慢慢母親就沒再與她同行了。

美國億萬富豪愛潑斯坦被指在2002年2005年期間，涉嫌與數十名未成年少女發生性行為，並性販賣未成年少女。（Getty）

物質的羅網

愛潑斯坦及馬克斯韋爾對她提及，他們認識特朗普及克林頓（美國前總統）等名人，令小小的Jane覺得他們人脈很犀利。

Jane成為他家常客後，馬克斯韋爾表現得像個大姐姐，人很好，帶Jane去看電影、送她茄士咩（羊絨）毛衣。馬克斯韋爾和她去Victoria’s Secret選購內褲，買的就是那種純白的基本款。對家境不佳的Jane來說，關愛與禮物有莫大吸引力，令她不知不覺落入馬克斯韋爾的陷阱。

他們很快露出狐狸尾巴。馬克斯韋爾不久開始與Jane「談情說性」。而愛潑斯坦則對仍是14歲的Jane伸出狼爪。她有天來到他的辦公室，他對她說，自己認識「所有經理人、所有攝影師」，能讓「事情發生」，意即讓她打入娛樂圈。

話到這裏，他突然拉起她的走出去，進入有一間有泳池的屋內。他將她安置在一張沙發後，脫下自己的運動褲。他拉她坐到他身上並開始自慰。事後他進入一個浴室清理，「像是什麼都沒發生過一樣。」

雙方律師盤問完結後，控方還有一次機會對Jane提問，內容令她一度情緒失控。圖為2021年11月30日美國紐約曼哈頓聯邦法院舉行有關英國名媛馬克斯韋爾涉及性販運案的審訊中、畫家在庭上繪畫素描。化名為簡（Jane）的女子（圖右）在作供。（Reuters）

我當時害怕得無法彈動。我之前從未見過男人的陰莖……他的手在我身上亂摸。 Jane

愛潑斯坦此後對她作進一步的「調教」。

她指控說，他們教她進行「多人運動」，期間馬克斯韋爾也有撫摸她胸部。類似的「活動」，約每兩週發生一次。

就這樣，Jane成為他們的一分子。她被侵犯的地方，包括愛潑斯坦位於佛羅里達、新墨西哥及紐約的物業內，有時同場更有多組人在發生性行為，淫亂不堪。她指認，馬克斯韋爾也有份參與。

悔不當初

長大成人的Jane，真的進入娛樂圈工作，表面看來光鮮亮麗。但為了這樣的結果，她付出極大的代價。

她有好多年都不敢對人說出自己曾被侵犯，直至約2002年她與愛潑斯坦斷絕來往後，她才敢告跟自己最親近的人。

來到這裏，讓我們將時間「快轉」到2021年。

控辯雙方完成盤問後，控方有機會再向Jane問話。作證期間不時情緒波動的她頻頻用紙巾拭淚。

既然辯方立心指Jane為錢指控馬克斯韋爾，控方「將計就計」問起此事，稱如她將500萬歸還，那些慘事就從未發生，你怎麼看？

Jane靜靜聽完提問後，不久便哭起來，聲音聽來都變得不太正常了：

我希望一開始就沒有收過這筆錢。 Jane

英國安德魯王子也遭捲入愛潑斯坦的案件中（Getty Images）

控方稱，除了Jane，還有3名指控馬克斯韋爾及愛潑斯的人將以假名或隱去部份姓名的方式作供。她們的供詞，或會對馬克斯韋爾以及多國名人貴胄投出更多「震撼彈」。

曾執飛愛潑斯坦那部被稱為「蘿莉塔快運」（Lolita Express）的專機的機師供稱，美國前總統克林頓及特朗普、英國安德魯王子（Prince Andrew）、已故美國太空人、參議員格倫（John Glenn）、知名小提琴家Itzhak Perlman都曾是愛潑斯坦的座上客。

它之所以被稱為「蘿莉塔快運」，因它是被用來運送少女供人狎玩的私人飛機。愛潑斯坦出事後，那些「乘客們」紛紛撇清關係，或是否認與他「很熟」。

誰曾將邪惡的觸手伸向Jane和那些女孩們？馬克斯韋爾會將他們牽扯出來嗎？愛潑斯坦或許已將部份秘密帶進墳墓，但這位「隱身」在Jane這個化名背後的女子，跟其他曾被強姦、侵犯或騷擾的人一樣，不是什麼「無名氏」。他們都是有血有肉的人，而且拒絕讓自己給加害者「陪葬」。