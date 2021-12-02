GSK抗新冠肺炎藥物獲英國批准　藥廠：初步實驗顯示對Omicron有效

英國藥廠葛蘭素史克（GSK）與美國維爾生物科技公司（Vir Biotechnology）合力研發抗新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）藥物Sotrovimab，並在12月2日獲得英國批出使用授權。GSK同日稱，據初步實驗結果顯示，藥物對變種病毒株Omicron（奧密克戎）有效。



Sotrovimab的商品名稱是Xevudy，它是一種單株抗體（Monoclonal antibody，又稱單克隆抗體）療法藥物，屬於注射劑，病人需透過靜脈注射使用它。

英國新冠肺炎疫情：圖為12月1日，英國倫敦國王十字車站的乘客。（Reuters）

葛蘭素史克2日發聲明指，他們透過生物工程技術，改造出帶有Omicron標誌式突變的病毒。他們在實驗室用這種病毒進行測試，以及於倉鼠身上做研究，結果顯示，Sotrovimab有效對抗這種病毒。他們會作進一步測試，以確認Sotrovimab對抗Omicron所有突變的效用，預料會在2021年底前公布結果。

英國政府2日發聲明稱，臨床測試結果顯示，一劑Sotrovimab可降低有病徵、高風險成年病人的住院和死亡風險達79%。英國藥品與保健品管理局（MHRA）2日批准病情輕微或中等、但有高風險轉為病情嚴重的新冠肺炎病人，使用Sotrovimab。MHRA建議，病人應在出現病徵後的5天內，盡快使用Sotrovimab。