意大利男模教「輪廓特訓法」　網友驚呼似外星人　牙醫警告風險高

環球趣聞
撰文：
最後更新日期：

自稱「下顎界CEO」的意大利男模馬爾凱西（Luca Marchesi）經常在社群平台分享自己「練出下顎輪廓的特訓法」。

英國媒體《倫敦大都會報》（Metro）報道，馬爾凱西長年使用臉部鍛鍊器訓練嚼肌（Masseter muscle，用於咬合和咀嚼的頭部肌肉）以增加下顎寬度，近2個月還利用口含裝置進一步雕塑下顎線條。

粉絲稱「懷念以前的你」　點圖看看馬爾凱西的照片及教學片截圖▼▼▼

+11
+11
+11

但不少網友認為鍛鍊前的馬爾凱西更好，網友Poiuytrew就說：「可愛的外貌劣化了。」網友JAIMIE HILEMAN表示：「完全沒有加分，讓我想到某種外星生物。」網友whatnora也認為：「我比較喜歡改造前的你，現在很像傻瓜。」

牙科醫師霍奇森（Martina Hodgson）提到嚼肌過度發達會引起偏頭痛、顳顎關節障礙（TMJ）或顳下頜關節疼痛等問題，「不建議過度操練嚼肌」。醫師法瑪（Baldeep Farmah）則補充馬爾凱西再過幾年可能會後悔他的作法，「可能會引起咀嚼時的疼痛外，也會讓臉看起來更老而不是更具吸引力」。

【同場加映】肥仔潛力股！236磅韓團成員撇88磅變爆肌型男　煉成震撼冰塊腹肌▼▼▼

+2
+2
+2

【同場加映】醜小鴨變天鵝！台女大曬成長「整容」史　網民：也差太遠了吧！▼▼▼

+11
+11
+11
巴西美女模特兒人間蒸發　流落貧民窟判若兩人　逾1年來行蹤成謎
美國模特兒投訴TikTok　稱影片被刪是「歧視我太性感」
疫情下賣衫找不到模特兒　菲律賓大叔熟睡遭老婆「硬上」秒變網紅
名模夢碎　菲律賓女因病遭家人困在鐵籠5年　僅以麻包袋蔽體
韓國超模為減肥連續5周只喝水　一天暈10次：時尚界差點害我沒命
澳洲知名模特兒逛街突癲癇發作　要邊做開腦手術邊醒着說話防失語

延伸閱讀：

「沒有我，你睡得好嗎？」71歲富婆不斷調情騷擾 名醫難忍提告

男友劈腿請向軍方舉報 俄上校：我們會徵召他入伍

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Microsoft Edge 或 Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。