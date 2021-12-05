韓國少女遭69留學生性侵逾百次　舉國憤怒　議員倡恢復物理閹割

韓國發生一宗令人髮指的校園性侵案，江原道一名15歲中學生女被69名外國留學生性侵合計逾100次。憤怒的網民在青瓦台網站請願，要求公開所有疑犯身份，不足3天已有約2.7萬人支持。有國會議員更說，韓國應恢復對性侵犯「物理閹割」的刑罰。



涉案人士是江原道高城郡京東大學在校生及畢業生，合計69人。警方11月30日稱已立案調查。

警方稱他們都是外國留學生，大部分來自尼泊爾（Nepal）和孟加拉（Bangladesh）。他們當中約30人在該校就讀，其他人已畢業離校。他們全部都已被禁離開韓國。

案情指數名疑犯以送禮引誘受害女生到大學宿舍，成為數十名在校生及畢業生的性奴。圖為新冠肺炎疫情持續期間，韓國大德一間高中的學生桌上設有膠板，照片中的女生並非當事人。（AP）

他們被指在2020年12月開始與一名未滿16歲的女中學生A非法性交近100次，更在社交媒體公開過程。

包括《韓國先驅報》及《中央日報》在內的韓國媒體稱，疑犯在社交媒體上向A發送訊息，稱「買好吃的東西給你」以及「來我們的宿舍玩」，引誘她與他們發生關係。

校方是在一個留學生的圈子中聽到有關A的流言，通過社交媒體接觸她。A於2021年8月接受輔導時向教師提起此事後，校方於是報警。

警方稱這批大學在校生及畢業生已知女生是未成年。根據韓國法例，與未滿16歲人士發生性行為而對其年齡知情者，可被控強姦罪。警方已對涉案人士控以法定強姦的罪名。

2021年11月30日韓國京東大學被揭有69外國留學生強姦中學女生。圖為大學在其網站展示的校舍圖片。（韓國京東大學網站）

涉事的京東大學回應說：「雖然這是個人引起的問題，但校方都認為在管理我們的學生方面負有責任。」

韓國民眾對此大感震驚和憤怒。2日有人在韓國總統府青瓦台的網站，以「嚴懲輪姦69名女中學生後，請公開慶東大學69名留學生身份」為題發起請願，短短一天已收集到2.1萬個簽名。

韓國在野黨國民力量黨國會議員洪准杓更稱，如果該國恢復「物理閹割」的刑罰就好了。