復必泰疫苗｜英媒：英國與輝瑞訂保密條款　倘有爭議仲裁不公開

英媒12月5日稱，英國政府同意與美國輝瑞藥廠（Pfizer）訂立保密條款，在雙方就供應新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫苗的問題而出現爭議時，會將仲裁程序保密。輝瑞此舉被指是在疫情持續期間大發「災難財」，只顧趁機將獲利最大化。



《觀察家報》5日稱，英國與輝瑞就供應1.89億劑新冠疫苗簽訂一些合約，但他們在公布合約前，刪減當中大部分內容，雙方涉及的任何仲裁程序也會被保密。

美國捍衛公眾利益組織（Public Citizen）研究主任里茲維（Zain Rizvi）稱有一幅秘密的牆圍繞這些合約，而這是不能接受的，尤其是在發生公共衛生危機之時。他稱英國須就此解釋。他指合約條款讓輝瑞可繞過本土法律程序。

輝瑞稱保密協議是標準的操作。而英國政府稱，疫苗合約在商業上是敏感的，以及不可披露更多詳情。德國生物新技術公司（BioNTech）則沒對該報置評的要求回應。

輝瑞藥廠供應的新冠疫苗由他們與德國生物新技術公司合作研發。這款名為BNT162b2的疫苗在中國大陸及港澳的商品中文名稱是「復必泰」，其引進及商業化是由BioNTech的合作夥伴復星醫藥負責。