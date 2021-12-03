新冠肺炎｜英國研究：加強劑哪款好？7種疫苗有效　不一定要mRNA

英國一項12月2日公布的研究顯示，學者比較7種由不同藥廠研發的新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫苗當第3針的效果，發現無論接種哪一個牌子的加強劑，都能產生足夠保護力。



學者比較來自美國莫德納（Moderna）、強生（Johnson & Johnson）、諾瓦瓦克斯（Novavax）、英國阿斯利康（AstraZeneca）、德國「痊癒」（CureVac）和法國瓦爾內瓦（Valneva）的疫苗，以及由美國輝瑞（Pfizer）與德國生物新技術公司（BioNTech）共同研發的疫苗當加強劑的效果，發現大多都能誘發強大免疫反應。

「痊癒」和瓦爾內瓦目前未獲任何國家或組織緊急授權。「痊癒」也是mRNA疫苗，而瓦爾內瓦則是滅活疫苗，原理與中國科興（Sinovac）及國藥（Sinopharm）疫苗相同。

新冠肺炎：圖為2021年12月2日，一名德國女警接種加強劑疫苗。（AP）

英國醫學雜誌《刺針》（The Lancet）2日刊出這份研究報告。研究顯示，大多數疫苗當加強劑接種後都能提供至少90%防護力，其中追加莫德納和輝瑞這2款mRNA疫苗後誘發體內產生的抗體比其他疫苗高得多，而阿斯利康、諾瓦瓦克斯、強生和「痊癒」誘發的抗體僅小幅度增加。

這份研究的共同作者、南安普敦大學（University of Southampton）傳染病學家福斯特（Saul Faust）稱：「在我們實驗過的許多疫苗及眾多的不同組合當中，接種第3劑疫苗都能發揮效果。」

福斯特指：「如果你（所在）的國家或地區只有其中一款我們已證明可用於追加的疫苗，那就用它作加強劑，這樣做是安全的」。

研究也發現，加強劑有助顯著誘發T細胞反應，對抗變種病毒株Beta與Delta同樣有效，可在長期保護中發揮關鍵作用。