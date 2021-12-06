Omicron傳染力強　會比Delta更惡？有待「它」解答｜國際晨報

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）的新變種病毒Omicron在非洲南部出現後，已在全球40個國家或地區出現。人們最關心的，是它會否比變種病毒Delta有更高的導致重症及致死風險，以及它會如何影響疫情未來走向？



有德國公衛專家稱它是全球的「聖誕禮物」，倘它傳染力更強但變得愈來愈弱，並在未來取代Delta成為主流病毒，或可讓疫情提早終結。然而專家真的需要多一點時間、可能是數週，去研究近期與Omicron有關的病例和數據，才能就病毒傳染力、導致重症風險以及致死率進行說明。

科學家為解答上述問題，正在與時間競賽，而目前他們提出的資訊已有不少，包括它為何能夠逃避免疫系統，以及它看來引發再感染的風險更高，比Delta變種病毒高3倍。

另一方面，一眾藥廠在加強應對，希望自家出品有助人類打贏這場仗，德國生物新技術公司、輝瑞、莫德納等都有公開進度。除此之外，我們現時採用的措施，包括佩戴口罩、減少群聚、保持社交距離等，接種疫苗也是必須。世衛12月3日也呼籲亞太區備戰，推動全面接種。

一項2021年12月2日發表的美國研究稱列出多款流行的新冠肺炎變種病毒，左下為Omicron，指其擁有26個獨特的棘突蛋白突變（論文截圖）

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