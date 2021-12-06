美國校園上週才發生槍擊案　議員一家持槍合照賀聖誕挨轟

美國密西根上月底才發生高二生射殺4名同學致死的槍擊案，共和黨籍肯塔基州眾議員馬熙（Thomas Massie）竟然在5天後，上傳一家7口「一人一槍」和聖誕樹合照的全家福，引發美國社會嘩然。



馬熙眾議員5日在Twitter上發文附圖寫下，「聖誕節快樂！ 備註：聖誕老公公，拜託帶子彈給我們當禮物。」由於美國擁槍人士眾多，加上馬熙所屬的肯塔基州也是擁槍州，因此貼文貼出後也累積了7.47萬個讚之多。

共和黨眾議員和家人抱槍拍下全家福，引發美國網民嘩然。（RepThomasMassie@twitter）

路透社指出，馬熙和一家人手上拿的槍分別是M60機關槍、AR15半自動步槍，以及二戰期間就問世的湯普森衝鋒槍。然而馬熙可能有違法行為，因為根據美國法律規定，機關槍使用的對象嚴格限制，包括軍隊、執法人員，以及1986年5月以前取得特殊用槍執照的公民才能持有。

曾參與民主黨2020年總統大選初選的美軍退役上校歐傑達二世（Richard Neece Ojeda II）驚訝表示，「馬熙竟然有M60機關槍？你在跟我開玩笑嗎？」他說自己上一次手持M60機關槍是他還在軍隊裏的時候，而且當時是他軍旅生涯中第一次被派遣前往伊拉克，因為部隊有配備M60，他才得以拿在手上，「沒有任何公民可以擁有這樣的武器，在錯的人手中，這會造成災難！」

民主黨籍眾議員、眾議院預算委員會主席亞爾幕斯（John Yarmuth）也發文譴責馬熙，他說一次民主黨在槍擊案後呼籲眾人正視如何預防槍枝暴力，卻被共和黨人批評沒有照顧到受害者家屬的敏感度，如今馬熙卻在槍擊案後5天貼出一個擁槍全家福，顯得非常諷刺。

美國最近一起校園槍擊案發生在11月30日，高二生克倫布利（Ethan Crumbley）的父母在慶祝他15歲生日當天，送給他一把半自動手槍當作禮物，但克倫布利卻帶著這把手槍到學校，開槍射殺4名同校學生，還導致另外6名學生和一名老師受傷。克倫布利的父母落網後，堅決認為自己沒有錯，可惡的態度引起多方批評。

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