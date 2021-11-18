艾力寶雲槍擊案︱場記控告Alec Baldwin　指「劇本沒要他開槍」

荷里活明星艾力寶雲（Alec Baldwin）日前拍攝新片時，驚傳用「道具槍」誤殺女攝影指導哈欽斯（Halyna Hutchins），案情近日又出現變數，電影場記出面控訴「劇本根本沒有要艾力寶雲開槍的橋段」。



BBC報道，意外發生當下報警的場記米歇爾（Mamie Mitchell）在17日的記者會上表示「已向艾力寶雲提告」，她的律師奧爾雷德（Gloria Allred）更指摘在沒有檢查的情況下開槍，根本是在玩「俄羅斯輪盤」。

場記米歇爾（Mamie Mitchell，左）11月17日與代表律師奧爾雷德（Gloria Allred）一起出席記者會（AP）

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米歇爾透露，當時劇本要求拍攝3個鏡頭，包括艾力寶雲的眼睛、一隻肩膀上的血跡和軀幹，並表示「當他（艾力寶雲）把手伸向槍套並取出槍時，劇本中沒有任何關於艾力寶雲或任何其他人開槍的內容」。

米歇爾指摘艾力寶雲和製作人沒有遵守安全規定的行為相當「魯莽」，還補充說「這樣的安全疑慮意味着發生受傷和死亡意外不再是『有沒有可能』、而是『可能的結果』」。據悉，事發當下米歇爾就站在距離艾力寶雲不到4英尺（1.2米）的地方，她表示「我一遍又一遍地憶起槍響」。

根據法院紀錄，事故槍枝是由助理導演在不知道槍內仍有子彈的情況下交給艾力寶雲，當時還喊出「冷槍」（Cold Gun）表示槍枝無裝填彈藥。艾力寶雲和同樣在訴訟中被點名的電影製作人尚未發表任何回應。

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