俄羅斯官員：或向中印供應S-500防空系統

在美國與中國關係緊張之際，俄羅斯聯邦軍事技術合作局官員11月2日披露，俄羅斯可能向中國、印度等國家供應S-500系統。



據俄羅斯衛星通訊社11月2日報道，俄羅斯聯邦軍事技術合作局局長舒加耶夫（Dmitry Shugayev）接受採訪時提到，俄羅斯可能向中國和印度供應最新型防空導彈系統S-500。

中國已在2018年經驗收俄羅斯交付的第一套S-400防空導彈系統，中國也是除俄羅斯外首個獲得該系統的國家。圖為2019年6月25日，在俄羅斯首都莫斯科舉辦2019年國際軍事技術論壇上，展出的S-400防空導彈系統。（Getty）

舒加耶夫在接受俄媒RBC採訪時說：「當該系統以所需數量供應給俄羅斯武裝力量，該系統將有可能供應出口。我們將中國、印度和所有與我們有長期合作夥伴關係和可預測關係的國家視為這一最新型系統的未來擁有方。」

舒加耶夫特別提到，俄羅斯聯邦軍事技術合作局將「按每個具體情況單獨考慮潛在的申請」。

在這前一天，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）11月1日表示，首個量產新型防空導彈系統S-500計劃的製成品，將很快交付予俄羅斯軍隊。

S-500屬於新一代地空防空導彈系統，是一種遠程和高空攔截通用系統，具有更高的反導彈防禦能力。