拜登與普京會談　普京要求俄烏邊境「安全保證」的底線成關鍵

美國總統拜登（Joe Biden）將在12月7日與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）召開視像峰會。雙方會談重點將集中烏克蘭，俄羅斯會否真的出兵入侵烏克蘭，這將成為拜登一次外交考驗。



俄烏邊境再度陷入緊張，但這次可能比任何一次都來得嚴重，據華府獲得的情報消息，俄羅斯計劃在2022年初發動涉及多達17萬名兵力進攻，入侵烏克蘭，這嚴重敲響美國與北約的警號。

儘管有更多人認為這只是俄羅斯的恐嚇手段，迫使美國談判，但也有人對此覺得悲觀。莫斯科卡耐基中心學者，R.Politik中心創始人斯塔諾瓦亞（Tatiana Stanovaya）認為普京大幅提高了賭注，不再只是虛張聲勢，可能會採取強硬手段。

圖為6月16日，拜登與普京在日內瓦會談。這次是拜登上任總統後首次兩人的會面。（Reuters）

拜登在2011年訪問莫斯科，與普京首次會面，當時拜登對普京說道：「我不認為你有靈魂」，普京則回應：「你我了解（彼此）。」兩人在2014年在日內瓦再次回會面。拜登成為總統後，在6月首次與普京會面。

俄羅斯對烏克蘭的壓力增加，被指是烏克蘭日漸與北約親近有關。俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）要求美國北約的「安全保證」，不會在俄烏邊境部署部隊。這被認為是俄羅斯的底線：要麼提供保證，要麼入侵烏克蘭。

俄羅斯否認有任何入侵烏克蘭的計劃，但俄羅斯斷然不希望烏克蘭加入北約。北約在2020年6月視基輔為「機會夥伴」，被視為邁向成員資格的一步。

不過也有觀察指出，即使7日的談判失敗，也不會導致即時的戰爭爆發。俄羅斯著名外交評論家盧基揚諾夫（Fyodor Lukyanov）指出，這只是西方煽動的歇斯底里。他指出雙方的戰爭是突然發生的，但若然要發生，會是以另一個不同的方式爆發。