復必泰疫苗｜美國FDA批准16與17歲青少年接種輝瑞疫苗加強劑

美國食品及藥物管理局（FDA）12月9日稱將俗稱「輝瑞疫苗」的新冠肺炎疫苗增強劑適用範圍擴大到接種第一劑至少6個月的16與17歲青少年。



這款由美國藥廠輝瑞（Pfizer）與德國生物新技術公司（BioNTech）聯合研發的新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫苗俗稱「輝瑞疫苗」。而「復必泰」是「輝瑞疫苗」在中國及港澳的商品中文名稱，其引進及商業化是由BioNTech的合作夥伴復星醫藥負責。

FDA是在輝瑞與BioNTech公布實驗數據後，決定批准這年齡組別接種加強劑的緊急使用授權。實驗數據顯示，加強劑對變種病毒Omicron能提供高水平的保護力。

美國新冠肺炎疫情：圖為4月8日，美國肯特州立大學一名學生接種新冠肺炎疫苗。（AP）

輝瑞已公布，將Omicron的原病毒相比，注射兩劑的效力，對Omicron的表現差25倍 。不過，接種加強劑可將抗體水平大幅提升到原本打兩針的水平，有效中和Omicron病毒。

FDA在評估更多數據後認為，儘管它用在年輕人身上有可能有引發心肌炎的副作用，但認為接種的好處仍大於風險。

FDA的決定，最終仍需獲美國疾病控制和預防中心（CDC）批准。後者11月19日批准全美18歲以上成年人都可接種加強劑。