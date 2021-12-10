民主峰會︱中國外交部：美國為維護自身霸權地位　將民主公器私用

美國12月9日一連兩日召開「民主峰會」，總統拜登（Joe Biden）指全球民主倒退，又宣布啟動「復興民主總統倡議」。中國外交部發言人12月10日回應表示，美國為了維護自身的霸權地位，將民主公器私用，打着民主旗號煽動分裂對抗。



在12月10日的中國外交部例行記者會上，發言人汪文斌表示，美國破壞以聯合國為核心的國際體系和以國際法為基礎的國際秩序，批評這是徹頭徹尾的反民主行徑。

他稱，汪文斌表示，民主是全人類共同價值，不是推進地緣戰略的工具，「實現民主要講平等，而不能高人一等；要講法治，而不能霸凌脅迫；要講團結，而不能對立對抗。」

汪文斌又指「自封為民主燈塔的國家，恰恰是民主病態盡顯，民主『赤字』高起的國家；對全球民主的最大威脅不是來自別的地方，恰恰來自那些打着民主旗號肆意干涉別國內政任意施加單邊制裁，到處進行軍事干涉的國家。」

汪文斌強調，事實早已證明，把一國的民主模式強加給世界，根本行不通，美國試圖按照美式標準，把世界劃分為民主和非民主兩大陣營，公然挑動分裂和對抗，「這種行徑，只會給世界帶來更大的動盪、災難，必然受到國際社會的強烈譴責和反對」。

2021年12月9日，美國總統拜登在華盛頓白宮為民主峰會開幕式發表講話。（AP）

美國12月9日以視像方式舉行「民主峰會」。據白宮網站指，美國總統拜登致開幕詞時表示，全世界的民主正面臨「持續的、令人擔憂的挑戰」。他稱，目前存在着「向錯誤方向發展」的趨勢，「我們正站在一個轉折點上」。

拜登表示，過去10年來，全球的民主水平不斷倒退、公民自由持續萎縮，而且全球性的挑戰加劇了這一趨勢，而「獨裁和專制政權」希望藉此機會擴大它們對民主國家的影響力。

拜登在開幕詞中宣布啟動「復興民主總統倡議」（Presidential Initiative for Democratic Renewal），計劃在未來一年投資4.24億美元，用於「支持透明和負責任的治理，包括支持媒體自由，打擊國際腐敗，與民主改革者站在一起，促進推動民主的技術，並定義和捍衛什麼是公平的選舉」。