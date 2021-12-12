美國肯塔基州或過百人死於龍捲風　拜登下令增加聯邦資源救援

美國多個州份12月10日晚遭受龍捲風吹襲，其中肯塔基州（Kentucky）的災情最為嚴重，州長貝希爾（Andy Beshear）11日估計，當地可能有最少70人喪生，並估計死亡人數或會超過100人。



美聯社報道，貝希爾在災情簡報會上表示，龍捲風以時速227英里（約365公里）吹襲當地，形容是該州最具威力的龍捲風。他指州內有10個縣錄得民眾喪生，而在梅菲爾德市（Mayfield），一間蠟燭工廠倒塌，當時建築物內有大約110人。

該市的消防局及警局在風災中損害，影響救援進度，因此貝希爾下令從州內其他地區調派189名國民警衛隊成員，以及大批救援人員前往當地協助搜救工作，並在該蠟燭工廠的瓦礫中救出大約40人。

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總統拜登（Joe Biden）11日在Twitter表示，已經就風災聽取官員簡報，並承諾向受影響州份提供一切協助，向最有需要的地方調配聯邦政府資源。

除了肯塔基州，阿肯色州（Arkansas）、伊利諾伊州（Illinois）、密蘇里州（Missouri）、田納西州（Tennessee）及密西西比州（Mississippi）合共6個州份一共遭到36個龍捲風侵襲，導致各地出現嚴重人命及財產損失。

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