龍捲風襲美國多州　肯塔基州恐逾70死　亞馬遜倉庫倒塌多人受困

龍捲風侵襲美國多個州份，造成巨大破壞，中部肯塔基州州長貝希爾（Andy Beshear）12月11日表示，恐有至少70人死亡，有可能高達100人。美媒指，目前已知至少30個龍捲風吹襲美國6個州份。在伊利諾州，有亞馬遜（Amazon）倉庫屋頂部份倒塌，導致多人受困，估計有50至100人。



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在伊利諾州，一間亞馬遜的物流分發中心在風暴下嚴重損毀及倒塌，據路透社之後報道，該中心為倉庫，屋頂部份倒塌令多人受困。當地電視台KTVI報道，受困人數約為50至100人。數十架救護車已趕到現場。

霍士新聞（Fox News）報道，已知倉庫現場有至少兩人死亡，包括一名29歲男工人。

▼點擊圖輯觀看亞馬遜倉庫的情況▼

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美國有線新聞網絡（CNN）報道，一系列強大的風暴在12月10日晚上席捲美國中部，有至少30個龍捲風侵襲6個州份，包括肯塔基州、阿肯色州（Arkansas）、伊利諾州（Illinois）、密蘇里州（Missouri）、田納西州（Tennessee）及密西西比州（Mississippi）。

肯塔基州長貝希爾指「我們知道恐怕有超過70人死亡」，他又稱重災區在格雷夫斯縣（Graves County）。他並宣告肯塔基州進入緊急狀態。

阿肯色州有至少2人死亡。美聯社報道，當地一間護老院受龍捲風嚴重破壞，造成1人死亡、5人重傷，20人受困。

▼格雷夫斯縣梅菲爾德（Mayfield）的情況▼

Haunting drone vision as Brandon Clement documents a historic tornado event in #mayfield Kentucky. https://t.co/WeawJj0WwL — Daniel Shaw (@DanielShawAU) December 11, 2021

This is the Outskirts of Mayfield, KY. Hard to make a path in to downtown because roads are impassable with the amount of debris in the road pic.twitter.com/VaIngBIWNU — Brandon Lane (@INstormchasing) December 11, 2021

▼有肯塔基州民眾在社交網站上傳風暴影片▼