德國北部城市遭龍捲風吹襲　數人遭捲入最少7傷

週三德國北部城市基爾（Kiel）遭到龍捲風襲擊！救災當局獲報，好幾位民眾直接被捲入龍捲風，一共7人輕重傷，另外龍捲風也襲擊澳洲西部，多棟房屋直接被吹垮。



德國基爾港出現巨大龍捲風步步進逼碼頭，龍捲風直通天際，波及一旁民眾，釀成至少7人受傷，其中4人重傷，被送醫治療。

岸邊桌椅物品全都被吹走，讓民眾嚇得尖叫逃跑，碎片殘骸滿天飛，路邊行道樹，還被攔腰折斷。德國目擊民眾Laurenz Bury：「通常你只會在新聞上看到，例如龍捲風襲擊美國，但在現實生活親眼看到，是完全另一回事，而且規模超乎想像。」

龍捲風襲擊德國，周圍白煙滾滾，還有另一邊，巨大白色漏斗雲，在黑壓壓雲層前方，場面壯觀。消防員布蘭道（Markus Brandau）：「人們被這些物體擊中，有的被扔進了水裏，最後我們三人重傷，三人輕傷。」

周四龍捲風也直撲澳洲悉尼西部城鎮巴瑟斯特，建築屋頂都被吹翻，滿地都是殘骸，樹木也被連根拔起。澳洲氣象專家Agata Imielska：「我們的確針對當前的超強雷雨，以及在整個州的雷雨系統有發出警告。」 上百戶人家停電，更造成至少3人受傷，而暴風圈往東南方移動，讓氣象專家也發出警告，災害四起務必要當心。

9月30日的龍捲風也直撲澳洲悉尼西部城鎮巴瑟斯特（路透社）

延伸閱讀：

德總理退任前開心賞鳥 餵食鸚鵡遭啄

【本文獲「TVBS」授權轉載。】