龍捲風不再稱為龍捲風？　拜登視察災區　言論叫人摸不着頭腦

美國總統拜登（Joe Biden）9月7日到訪新澤西州和紐約州，視察颶風「艾達」引發的災情。他指，「艾達」造成的破壞將變得更加常見，除非採取行動應對氣候變化。他還稱，龍捲風不再稱為龍捲風，這番言論卻叫人摸不着頭腦。



「今日俄羅斯」電視台9月7日報道，當拜登試圖在記者會上列舉極端天氣例子時，他含糊地說道，「你們知道，它遍佈全美各地……似乎是龍捲風，但現在他們已經不這麼叫它了，我們國家中部的艾奧瓦州和內華達州的農作物和濕地都遭到了侵襲。」

Joe Biden on tornadoes: "...they don't call them that anymore..." pic.twitter.com/HwkpYzv8bm — Charlie Spiering (@charliespiering) September 7, 2021

拜登的這番龍捲風不再被稱為龍捲風的發言使到在場的記者十分困惑，傳播到社交媒體之後，遭到美國人的調侃。共和黨眾議員班克斯（Jim Banks）寫道，「在印第安納州，我們仍然使用龍捲風這個說法。」

報道稱，批評者認為拜登的口誤是他認知能力惡化的又一例證。這位78歲的美國總統在公開場合的發言經常出現失誤。《華盛頓觀察家報》8日列舉道，8月一場活動期間，他將密歇根州州長格蕾琴．惠特默（Gretchen Whitmer）稱為「詹妮弗」；3月，他提到副總統賀錦麗（Kamala Harris）時稱呼她為「總統」。

美國「政治」新聞網8日稱，由於擔心拜登失言，焦慮的白宮僱員有時會打斷他發表評論。面對媒體的一些提問，拜登偶爾會跟記者說，他的下屬不讓他回答問題。