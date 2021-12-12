美國龍捲風襲6州增至逾80人死　亞馬遜倉庫倒塌員工生還機會渺茫

美國至少30個龍捲風12月10日晚吹襲當地6個州份，至今死亡人數已超過80人。重災區肯塔基州（Kentucky）最少70人喪生，白宮宣布該州進入緊急狀態。伊利諾州的亞馬遜（Amazon）倉庫倒塌，死亡人數增至6人。



龍捲風吹襲美國多個州份，造成重大破壞，受災最嚴重的包括肯塔基州一家蠟燭工廠、伊利諾伊州西部的亞馬遜倉庫，以及阿肯色州的一家療養院；各地區都有人死亡，救援人員正致力營救傷者。

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肯塔基州州長貝希爾（Andy Beshear）表示，位於州內梅菲爾德市（Mayfield）的蠟燭廠約有110人事發時身處工廠內，龍捲風來襲時，工廠變成廢墟，目前已救出40人，但相信有數十人死亡。

由於強風、洪水和龍捲風侵襲令肯塔基州情況嚴峻，白宮11日下午宣布該州進入緊急狀態，向有需要的地方調配聯邦政府資源救災。

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至於伊利諾州，當地的亞馬遜倉庫屋頂倒塌，導致多人受困，6名員工死亡，至少有45人安全逃生。當地電視台KTVI估計當時倉庫內有50至100人。當局認為受困員工生還機會渺茫，已經放棄尋找更多倖存者的希望，目前從救援工作轉向預計持續數天的恢復工作。