龍捲風橫掃美國中部6州　蘋果捐款支持救援工作

美國中部6個州12月10日晚遭遇至少30場龍捲風襲擊，截至目前已造成近100人死亡。這6個州分別是阿肯色州、密西西比州、伊利諾伊州、肯塔基州、田納西州和密蘇里州，其中肯塔基州災情最為嚴重。



綜合媒體12月13日報道，美國總統拜登（Joe Biden）11日說，這可能是美國史上最大規模的龍捲風之一。他計劃前往受災地區，承諾聯邦政府將提供全面援助。

肯塔基州在這次龍捲風襲擊中損失最慘重。根據美國電力跟蹤網站PowerOutage.US的數據，截至美國東部時間12日午後12時30分，受龍捲風影響，美國肯塔基州有53,553戶居民家中斷電。

肯塔基州一家生產蠟燭的工廠在龍捲風發生時廠內有約110名工人，現時確認8人死亡，8人失蹤，尋回逾90人。白宮11日宣布該州進入緊急狀態。美國總統拜登說，聯邦政府將向肯塔基州提供援助。

伊利諾伊州一個亞馬遜倉庫的屋頂被掀翻，至少6人死亡。此次龍捲風造成其中4個州33萬多用戶斷電，預計至少有2,500萬人口將受影響。

蘋果公司（Apple Inc.）行政總裁庫克（Tim Cook）11日在Twitter上說，在美國中部和南部部分地區發生龍捲風和其他惡劣天氣後，公司將捐款支持當地的救援工作。庫克沒有透露蘋果將捐贈的具體數額，但公司經常支持自然災害後的救援工作。