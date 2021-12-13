美國龍捲風襲6州最少94死　肯塔基州進入重大災難狀態

美國6個州12月10日遭龍捲風吹襲，最少94人死亡。美國總統拜登（Joe Biden）12日宣布，重災區肯塔基州（Kentucky）進入重大災難狀態。



肯塔基州的災情最嚴重，大部份死者是在當地罹難。州長貝希爾（Andy Beshear）11日估計，當地可能有最少70人喪生，實際死亡人數或會超過100人。

路透社12日引述一名官員稱，貝希爾12日要求拜登宣布肯塔基州進入重大災難狀態，拜登12日傍晚批准此事。聯邦政府會增撥資源協助肯塔基州，包括撥款向災民提供臨時居所和為他們維修房屋、為未投保的財產損失提供貸款、以及展開其他計劃，協助災民和商家渡過難關。

▼更多有關美國龍捲風的照片，請點擊放大觀看：

在是次風災中，其中一個受災最嚴重的地方是肯塔基州一家蠟燭工廠。事發時有110名工人身處工廠內。蠟燭工廠所屬公司的行政總裁普羅佩斯（Troy Propes）12日晚對美國廣播公司（ABC）說，救援人員已尋回94名工人，另有8名工人死亡、8人失蹤。