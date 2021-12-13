日本選出2021年漢字「金」　寓意排除萬難如奧運健兒奪金

日本12月13日選出了「金」成為2021年的日本漢字。這次是「金」第四次成為每年漢字的代表，主辦及選字的日本漢字能力檢定協會表示，其中一個原因是東京奧運中，日本選手奪取多個「金牌」備受社會關注的原因。



選字儀式在京都清水寺舉行，並由清水寺的住職森清範揮毫寫出巨大的「金」字。日本放送協會（NHK）同日報道，日本漢字能力檢定協會今年收集了22萬張投票，當中1.42萬票投給了金，成為今年的日本代表漢字。

圖為12月13日，日本京都清水寺。住職森清範揮毫寫出巨大的「金」字。（日本關西電視Youtube截圖）

協會表示，金字獲選的原因有多個，其中之一是日本東京舉行奧運，日本選手奪取多個金牌備受社會關注；棒球投手大谷翔平成為日本職棒MVP，藤井聰太成為日本史上最年少棋聖，爬上了金字塔；還有受新冠疫情影響，商舖經營出現困難需要政府給予補助金等的原因。

森清範表示，2021年的東京奧運和殘奧會與往常不同，選手們在疫情下面對各種困難的情況，仍然努力奪「金」，大家也應在2022年努力，創造輝煌的一年。

每年漢字選字自1995年開始，每年舉行。金字是第四次獲選，對上一次獲選的年份是2016年、2012年及2000年。2020年的每年漢字是「密」、2019年的每年漢字是「令」。