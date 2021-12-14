龍捲風襲美國6州　拜登周三訪肯塔基州視察災情

美國6個州12月10日遭龍捲風吹襲，當局修訂死亡人數88人，肯塔基州（Kentucky）進入重大災難狀態，州內增至最少74人死亡，109人仍然失蹤。美國總統拜登（Joe Biden）周一(13日)表示，將於周三(15日)前往肯塔基州視察受災情況。



拜登周一聽取官員簡報後，即宣布將批准伊利諾伊州的緊急援助要求。白宮表示，拜登將前往肯塔基州坎貝爾堡，聽取有關應變行動的簡報，然後前往重災區梅菲爾德等地，視察受災情況。

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拜登表示，正與當地官員協商行程，以確保他的出現，不會分散救災行動的注意力。白宮發言人表示，拜登在訪問肯塔基州時，預計不會發表講話，並將專注於會見當地官員。

在是次風災中，其中一個受災最嚴重的地方是肯塔基州一家蠟燭工廠。事發時，有多達110名工人身處工廠內。蠟燭工廠所屬公司的行政總裁普羅佩斯（Troy Propes）12日晚對美國廣播公司（ABC）說，救援人員已尋回94名工人，另有8名工人死亡、8人失蹤。