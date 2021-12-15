日本政府承認誇大建築業訂單數據多年　或影響過去日本GDP數字

日本《朝日新聞》報道，指日本國土交通省涉嫌誇大建造行業訂單數據，可能對國內生產總值（GDP）計算構成一定影響。首相岸田文雄12月15日承認相關問題，國土交通大臣齊藤鐵夫對事件致歉。



《朝日新聞》12月15日報道，指國土交通省自2013年來，自行補寫未有提交訂單數據的公司數字。

據國土交通省說明，全國1.2萬間的日本建造業公司每月都會上報訂單數。但因並非每間公司都會如期提交相關數字，國交省計算時會自行補寫「避免出現零訂單」。而在公司日後上報，補回上月訂單數時，國交省會與早前填補的數字一同計算，以致總合數據出現誇大情況。

圖為12月6日，日本首相岸田文雄在國會上發言。（Reuters）

受影響項目稱為「建設工事受注動態統計」，國土交通省每月公表相關數字，以顯示全國建造企業獲得公共機構及民企多少訂單。有關數字會計算入國內生產總值，因此意味過去多年的GDP數字均受到影響。

首相岸田文雄同日對事件感到遺憾，並承諾會追查原因，國土交通大臣齊藤鐵夫對事件致歉。岸田又稱計算自2020年1月已經改正，因此不會影響最近的統計。

路透社報道，指雖然未知補寫的原因，但外界普遍認為影響輕微。報道引述三井住友DS資產管理首席經濟學家宅森昭吉表示，草率漏報數字的公司相信不會是大公司，出錯的比例應很細少，因此即使修正也不會對整體GDP造成顯著影響。