韓國「素媛案」性侵者趙斗淳家中遇襲　遭陌生男子用鈍器攻擊送院

曾犯下孩童性侵案的韓國「淫魔」趙斗淳，16日晚間於家中遭陌生男子持鈍器攻擊，導致其頭部受傷送醫治療。據了解，趙斗淳於2008年殘忍誘拐、性侵當時年僅8歲的女童，導致受害者必須終生使用人工肛門與尿袋。他於2020年底服刑期滿出獄後，所到之處都有大批民眾抗議，網絡上也有大量「私刑制裁」趙斗淳的威脅。



綜合外媒報道，一名自稱為警察的20多歲的男子在當地時間16日晚間9點左右，前往趙斗淳位在京畿道安山市檀園區的住所，並要求他開門。待趙斗淳應門後，該名男子與他爆發口角，還闖入室內，使用鈍器攻擊趙鬥淳頭部。

趙斗淳妻子目擊此景後，火速跑到樓下向警方報案，警察也隨即趕到現場，並當場逮捕嫌犯。

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事發後，趙斗淳被送往醫院接受治療，傷勢無生命危險，隨後前往警局接受調查後便離開。據悉，該名嫌犯今年2月時也曾手持凶器，企圖「懲罰」趙斗淳，但被警察及時制止。

現年69歲趙斗淳於2008年犯下震驚全韓國的性侵案，當時趙斗淳將一名年僅8歲的女童誘綁至廁所，並以極其血腥、殘暴的方式犯下性侵事件，導致女童終身殘疾。隨後趙斗淳在法庭上聲稱自己當時喝醉，「神智不清」和「不記得」犯行，遭法院輕判12年徒刑，並於去年底刑滿出獄。

據了解，趙斗淳出獄後並無工作，以領取政府補助金維生，每月可領到120萬韓圜（約7900港元），也因此引起韓國輿論一片罵聲。

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