英國脫歐大臣弗羅斯特辭職　稱不滿約翰遜多項政策

英國首相府12月18日證實，脫歐大臣弗羅斯特（David Frost）已經辭職，當地傳媒報道指他對首相約翰遜（Boris Johnson）的政策不滿。



首相府公開弗羅斯特的辭職信，他在信中表示對約翰遜政府的政策感到憂慮，因此認為是時候即時離任，並指已經確保國家脫歐，希望政府可以把握脫歐為英國所帶來的機會。

英國天空新聞（Sky News）指，弗羅斯特上週向約翰遜遞交辭職信，報道稱弗羅斯特與約翰遜「和平分手」，但指政府最近提出的多項政策是他離職的導火線。

《星期日郵報》（Mail on Sunday）指，約翰遜政府推出「B計劃」防疫措施、加稅及碳中和的環保政策，令弗羅斯特感到不滿。弗羅斯特在辭職信中提到，英國需要一個管理寬鬆、低稅及企業經營的經濟，並指對方知道他對目前旅遊指引的憂慮。他寄語約翰遜不要被強制措施迷惑，又希望大家將來可以再次合作。

這宗「跳船」事件為約翰遜在保守黨的領導地位再受打擊。該黨最近接連被負面消息纏身，包括日前在一個傳統票倉的選舉中落敗、約翰遜等多名官員被揭發在去年聖誕節無視防疫限聚令，參加聖誕派對等。

弗羅斯特的辭職亦令英國脫歐帶來疑慮，他在17日與歐盟談判後表示，雙方在北愛爾蘭邊界問題仍有很大分歧，認為極需要在明年初找出解決方案。

在野工黨的影子脫歐大臣查普曼（Jenny Chapman）認為，事件反映政府陷入一片混亂，稱國家不應由一個被眾叛親離的首相領導。她呼籲約翰遜需向公眾致歉，並解釋他在未來數週的計劃。