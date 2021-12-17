英國會議席補選　保守黨敗選失鐵票倉　約翰遜再受挫

英國英格蘭中部北什羅普郡（North Shropshire）12月16日舉行國會議席補選，結果由在野自由民主黨候選人摩根（Helen Morgan）獲勝，首相約翰遜（Boris Johnson）領導的保守黨經歷前所未有的挫折。
英國廣播公司（BBC）17日報道，這是保守黨近200年來首次失去這個議席。英國1830年代劃出北什羅普郡後，保守黨在這個選區從未失守。自1997年以來一直擔任北什羅普郡選區國會議員的保守黨彭德森（Owen Paterson）因被揭違反國會遊說守則辭職。
摩根稱，選民已「大聲且明確地」向約翰遜發出「（其）政黨已結束」的訊息。
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約翰遜接連爆出醜聞後14日才經歷近百名保守黨議員倒戈，盟友相信已有多達12名保守黨議員向1922委員會提交不信任約翰遜的信件。
法國傳媒17日稱，這次補選結果可能導致更多議員提交不信任約翰遜的信件，這或引發黨內投票罷免他。