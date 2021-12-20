美國哈佛大學將不強制申請人提交SAT和ACT成績

美國哈佛大學（Harvard University）12月16日宣布將在收生時不強制申請人提交學術能力評估測試（SAT）和美國大學入學考試（ACT）的成績。新規定適用於希望在2023年至2026年入學的申請人。



哈佛大學稱決定改變收生規則的原因與新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情有關，這令學生前往SAT和ACT試場時困難重重。但申請人仍可選擇自願提交SAT和ACT成績。

哈佛大學招生及學費補助辦公室主任菲茨西蒙斯（William Fitzsimmons）發聲明稱，沒提交SAT和ACT成績的學生在申請入學時並不會處於劣勢。他鼓勵他們申請時提交任何可展示其中高中的個人成就，以及與未來前途發展有關的資料。

哈佛大學：圖為2020年4月22日，美國哈佛大學位於麻省的校園外觀。（Getty）

哈佛大學之前已決定，不強制擬於2021年及2022年入學的申請者提交SAT和ACT成績。

作為美國長春藤學府之一的哈佛的做法，被視為有指標性意義。未來可能會有其他學院會跟隨。

SAT和ACT考試一直是美國高中學生進入大學必備的資歷。持贊成意見的人認為，考試讓院校在衡量來自全國各地與不同學校學生的程度時，有統一的標準。但持反對意見的人則指出，考試涉及文化與種族層面的偏見，無法反映很多人的真實能力。能夠付得起錢聘請補習老師或到補習學校的學生會較有優勢，而它們的收費往往不便宜。