英媒：英國首相約翰遜或面臨逼宮　2022年5月地方選舉是關鍵

英國首相約翰遜（Boris Johnson）受閣員辭職、醜聞、以及保守黨國會補選失利等事件打擊。英媒12月18日稱執政保守黨國會議員相信，他目前有數月時間扭轉局面，如保守黨在2022年5月的地方選舉成績欠佳，他或將被「逼宮」。
英國《觀察家報》18日稱，保守黨所有派系的議員都認為，新冠病毒（SARS-CoV-2）變種病毒株Omicron（奧密克戎）在迅速傳播，目前不是「逼宮」的時候。但很多議員開始擔心他們會在2022年5月的地方選舉中失去議席，認為到時會是決定性時刻。
英國物價飛漲和2022年春季加稅已引起民怨，保守黨議員相信，如保守黨在地方選舉失利，約翰遜或須下台。
約翰遜的領袖地位在近期一些政治事件備受動搖。當中包括他和多名官員被揭於2020年聖誕節無視防疫限聚令參加聖誕派對、下議院14日就新防疫措施進行表決時，有近100名保守黨議員倒戈投下反對票，以及英格蘭中部北什羅普郡（North Shropshire）16日舉行國會議席補選，保守黨落敗，為該黨近200年來首次失去這一議席。
英國脫歐大臣弗羅斯特辭職 稱不滿約翰遜多項政策英國會議席補選 保守黨敗選失鐵票倉 約翰遜再受挫英國官員涉違犯限聚令醜聞發酵 約翰遜被揭曾出席聖誕派對問答賽英揆發言人開玩笑討論封城時辦派對後辭職 約翰遜致歉
首相府18日證實，脫歐大臣弗羅斯特（David Frost）已經辭職，多間英媒稱他對約翰遜的政策不滿。這事令約翰遜再受挫折，領導能力受質疑。