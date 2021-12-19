英媒：英國首相約翰遜或面臨逼宮　2022年5月地方選舉是關鍵

英國首相約翰遜（Boris Johnson）受閣員辭職、醜聞、以及保守黨國會補選失利等事件打擊。英媒12月18日稱執政保守黨國會議員相信，他目前有數月時間扭轉局面，如保守黨在2022年5月的地方選舉成績欠佳，他或將被「逼宮」。



英國《觀察家報》18日稱，保守黨所有派系的議員都認為，新冠病毒（SARS-CoV-2）變種病毒株Omicron（奧密克戎）在迅速傳播，目前不是「逼宮」的時候。但很多議員開始擔心他們會在2022年5月的地方選舉中失去議席，認為到時會是決定性時刻。

英國物價飛漲和2022年春季加稅已引起民怨，保守黨議員相信，如保守黨在地方選舉失利，約翰遜或須下台。

約翰遜：圖為12月16日，英國首相約翰遜（中）到訪英格蘭拉姆斯蓋特的新冠疫苗接種中心，並與市民聊天。（AP）

約翰遜的領袖地位在近期一些政治事件備受動搖。當中包括他和多名官員被揭於2020年聖誕節無視防疫限聚令參加聖誕派對、下議院14日就新防疫措施進行表決時，有近100名保守黨議員倒戈投下反對票，以及英格蘭中部北什羅普郡（North Shropshire）16日舉行國會議席補選，保守黨落敗，為該黨近200年來首次失去這一議席。

首相府18日證實，脫歐大臣弗羅斯特（David Frost）已經辭職，多間英媒稱他對約翰遜的政策不滿。這事令約翰遜再受挫折，領導能力受質疑。