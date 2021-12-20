立法會選舉｜非建制派4人得票不足沒收保證金　庫房「進帳」20萬

今屆立法會選舉投票率大跌，非建制派在地區直選全軍覆沒，得票更被建制派拋離，當中參選九龍東、報稱獨立的胡健華及民主思路陳進雄、出戰新界西北的新思維黃俊瑯，以及新界北曾麗文，得票不足總投票數3%，被沒收5萬元保證金，合共涉及20萬元。



最多人參選的九龍東，兩大建制贏家工聯會鄧家彪及民建聯顏汶羽，分別取得65,036票及64,275票；中醫師李嘉欣得到12,049票，而陳進雄及胡健華則分別得到2,999票及3,090票，陳胡兩人得票各佔總投票數不足3%。在新界北直選，民建聯劉國勳取得70,584票，香港新方向張欣宇得到28,986票；鄉事派沈豪傑得到17,839票；曾麗文僅得到3,498票。

而新界西北選區，周浩鼎取得93,195票，成為今屆「票王」；實政圓桌田北辰獲40,009票；黃俊瑯只得到4,066票，同樣佔總票數不足3%。

根據《立法會(提名所需的選舉按金及簽署人)規例》，地方直選參選人需繳付5萬元選舉按金，若候選人於選舉中未能得到有效票數的3%，按金將會沒收，並撥歸政府一般收入內，換言之，4人的按金合共讓庫房「進帳」20萬元。若候選人得票達標，選舉按金則會退回予候選人。

對於落選及被沒收保證金，黃俊瑯表示會坦言面對，尊重選民的選擇，他和團隊會反省，如何向市民解釋新思維的理念，同時政府及社會也應反省今次參選民主派不多、投票率低的問題。