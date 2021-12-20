立法會選舉︱建制囊括直選議席「全勝即輸」？盧文端：非中央的錯

新制度下首屆立法會選舉有最終結果，直選投票率僅30.2%創新低，非建制派全軍盡墨，出現「清一色」賽果。全國僑聯副主席盧文端在選前指，建制派如全取議席「全勝即輸」，讓西方反華勢力抹黑及否定新選制。

他今日（20日）接受傳媒訪問時表示，這個結果並非中央的錯，因為有人煽動不投票，但坦言對於非建制選民也不投自己人感到「有些失望」。



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狄志遠：70%選民以沉默力量表示立場

民主黨、民協等傳統民主派政黨未有參加今次選舉，亦有部分身處海外的民主派人士呼籲「杯葛」選舉，最終直選投票率只有約30.2%，創歷屆選舉新低。非建制參選人全軍覆沒之餘，與當選門檻相差甚遠，當中多人甚至只有4位數字得票，連得票3%的取回保證金門檻都未達到。

出戰港島東落敗的中科監察潘焯鴻於公布結果後見記者時提到，今次選舉投票率低，結果「清一色」，並非原本預期的「五光十色」，反映現時選舉制度「完全不完善，需要改革」，又形容未有投票的選民對選制不完善「發出了更響亮的聲音」。循社福界功能界別當選、唯一勝出的非建制派狄志遠亦承認，「今次選舉有70%香港人選擇用 #沉默嘅力量 表示立場」。

香港民研副行政總裁鍾劍華今早於電台節目表示，政府宣傳不入屋，市民不掌握參選人名單等選舉資訊，加上政府於今次選舉中「搞清一色」，市民並不賣帳。

盧：新制度預留空間予非建制派

盧文端接受《有線新聞》訪問時被問到地區直選「全勝即輸」是否應驗了，他坦言於地區直選「可以這樣說」。他指，中央設計新選舉制度時不搞「清一色」，有空間讓非建制派入閘，「但這不是中央的錯，有人煽動不投票。當然我有些失望，非建制派都不投自己人。」

劉兆佳：投票率有三成多已算不錯

全國港澳研究會副會長劉兆佳表示，投票率下跌屬預期之內，但認為有三成多已「算是不錯」。他指，因為今年地區直選議席減少，競爭者亦大減，隨之推動市民投票的力量亦下降，投票人數不免減少，但認為選舉目標並非提升投票率，更重要目標是確保「一國兩制」全面準確實施，維護國家安全，推進行政主導、行政立法關係暢順，破解社會深層次矛盾等。

他認為，港澳辦主任夏寶龍所指的「五光十色」，是指「愛國者治港」的大前提下，參與者全是愛國者，代表不同社會經濟民生立場、不同界別、不同階層的利益，今次選舉結果所能代表的愛國者陣營，可說比以前更強。

對於今次非建制派全軍盡墨，劉兆佳認為這顯示他們「既不得反對派支持亦不得建制派支持」，變成「兩面不討好」。他指，「非建制派」稱號將在香港政治生態中逐步消失，從政者即使過去有反對派、泛民背景，也需要逐步向愛國者身份過渡，才有政治前途參與香港未來選舉及管治。

立法會選舉結果塵埃落定，90 個席位中，民建聯取得 19 席。（廖雁雄攝）

料非建制未來只有兩個選擇

對於有候選人反映有選民對新制度有牴觸情緒而不願投票，劉兆佳指這些候選人確是想從原本支持反對派的民眾身上開拓票源，但又不敢與以往的「反中亂港」分子走得太近，是以最終顯得「不倫不類」。

他認為，香港社會過去幾年進入一個急劇激進化的階段，中央出手後又要進行一個「去激進化」的過程，形勢變化太快，原本的反對派失去了生存空間，不同政治陣營之間的裂痕仍然很闊，選民要「轉身」也不是那麼容易。他相信，這些人未來只有兩個選擇：一是調較過往的政治立場，爭取愛國陣營選民的認同；二是待社會沉澱一段時間，接受了新的政治形勢、向現實妥協後，再去爭取他們的支持。