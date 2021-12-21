新冠肺炎Omicron與醜聞夾擊　下一個「落馬」是他？｜國際晨報

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）不僅在全球多地奪走累計逾535萬人性命，一些政要也因不盡相同但同樣涉及疫情的原因下台，意大利總理孔特及蒙古國總理呼日勒蘇赫都在2021丟了烏紗。2022年快到了，下一位會不會是「他」？
在英國與很多地方一樣因變種病毒Omicron（奧密克戎）快速傳播而疫情升溫之際，首相約翰遜（Boris Johnson）也備受閣員辭職、醜聞、以及保守黨國會補選失利等事件打擊。
有保守黨國會議員相信，他僅有數月時間扭轉局面，如保守黨在2022年5月的地方選舉成績欠佳，他或將被「逼宮」。
令約翰遜煩上加煩的是，英媒刊出一張攝於首相府的相片，當中可見約翰遜夫婦與十多名幕僚聚會，有違反防疫措施之嫌。首相府辯稱當時是工作會議，但相片可見枱上有酒、芝士及薄餅，惹起外界質疑。
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