世衛：Omicron傳播速度明顯快過Delta

世界衛生組織（WHO）總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）12月20日警告，新冠變種病毒Omicron（奧密克戎）比Delta變種傳播速度更快，並且已經接種疫苗或已經從新冠疾病中康復的人也有可能感染病毒。



財聯社12月21日報道，譚德塞稱：「現在有一致的證據表明，Omicron病毒的傳播速度明顯快於Delta病毒。」

世衛組織首席科學家斯瓦米納坦（Soumya Swaminathan）補充說，從早期證據中得出Omicron比之前的變種更温和的結論是「不明智的」。斯瓦米納坦表示，「隨着人數的增加，所有衛生系統都將面臨壓力。」

她說，Omicron變種成功地避開了一些免疫反應，這意味着許多國家正在推出的加強針計劃應該針對免疫系統較弱的人。

他們的評論與倫敦帝國理工學院的研究結果相呼應。上周，倫敦帝國理工學院表示，Omicron再感染的風險比Delta病毒高5倍以上，而且沒有跡象表明它比Delta毒更温和。

單克隆產品將無法應對奧密克戎

世衛組織官員表示，雖然Omicron可能會破壞某些抗體防禦，但作為人體免疫反應第二支柱的T細胞，仍有望通過攻擊被感染的人類細胞來預防重症。

世衛組織專家Abdi Mahamud補充說：「儘管我們看到中和抗體的減少，但幾乎所有的初步分析都顯示，T細胞介導的免疫仍然完好無損，這是我們真正需要的。」

然而，斯瓦米納坦強調，對於如何應對Omicron，我們所知甚少。他還說：「許多單克隆產品將不會與Omicron生效。」

她提到了模仿天然抗體對抗Omicron的治療方法，一些製藥商也提出了同樣的建議。

新一波疫情有望在2022年結束

儘管壞消息連連，但世衛組織也給疲憊的世界帶來了一些希望：他們預計2022年將是新冠疫情結束的一年。截至目前，新冠疫情已經導致全球超過560萬人死亡。

WHO還強調了第二代和第三代疫苗的發展，以及抗菌治療和其他創新的進一步發展。

「（我們）希望把這種疾病變成一種相對温和的疾病，很容易預防，也很容易治療，」世衛組織首席應急專家瑞安（Mike Ryan）在新聞發布會上說，「如果我們能將病毒傳播控制在最低限度，那麼我們就能結束這場疫情。」