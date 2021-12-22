杜拜酋長須給前妻哈亞公主57億元贍養費　成英國最貴離婚協議

阿聯酋總理、杜拜酋長穆罕默德（Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum）2019年與妻子兼約旦公主哈亞（Princess Haya Bint Al-Hussain）的離婚官司，英國高等法院2021年12月21日裁定，穆罕默德須向哈亞公主支付總共約5.5億英鎊（約57億港元）的贍養費，成為英國最貴的離婚協議。



法院裁定72歲的穆罕默德須先一次過向47歲的哈亞公主支付2.515億英鎊（約26億港元）。

哈亞公主原是穆罕默德的第6任妻子，兩人育有一名現年14歲女兒和一名9歲兒子。穆罕默德亦須每年各向這兩名子女支付560萬英鎊（約5,811萬港元），預料兩人將共獲得2.9億英鎊（約30億港元）。

約旦公主：圖為2020年2月28日，約旦公主哈亞（前）與律師抵達英國倫敦高等法院。（Getty）

穆罕默德支付的贍養費將用於供哈亞公主維持兩間英國豪宅的運作，以及支付聘請保安、護士、保姆的費用。這些金錢也會用來照顧家中的馬匹與寵物。

這場離婚官司在國際備受矚目，除了牽涉天價贍養費外，也因哈亞公主在離婚前帶着兩名子女逃至英國，且加上官司期間揭出來的種種傳聞，哈亞公主被指在離婚前與比她年輕9歲的英國保鏢發展婚外情，並因此遭人勒索，威脅向傳媒爆料，據《每日郵報》報道，法庭判決如今也證實哈亞公主曾支付約700萬英鎊（約7,262萬港元）的掩口費，以防止有人公開她的婚外情。

「每日野獸」網站 （The Daily Beast）12月21日報道，法院證詞也顯示，哈亞曾「借用」女兒信托賬戶中約565萬英鎊（約5,862萬港元），交給她的保鏢。

【延伸閱讀】穆罕默德第六任妻子 點圖了解更多哈亞公主▼▼▼