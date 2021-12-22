杜拜酋長須給前妻哈亞公主57億元贍養費　成英國最貴離婚協議

阿聯酋總理、杜拜酋長穆罕默德（Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum）2019年與妻子兼約旦公主哈亞（Princess Haya Bint Al-Hussain）的離婚官司，英國高等法院2021年12月21日裁定，穆罕默德須向哈亞公主支付總共約5.5億英鎊（約57億港元）的贍養費，成為英國最貴的離婚協議。
法院裁定72歲的穆罕默德須先一次過向47歲的哈亞公主支付2.515億英鎊（約26億港元）。
哈亞公主原是穆罕默德的第6任妻子，兩人育有一名現年14歲女兒和一名9歲兒子。穆罕默德亦須每年各向這兩名子女支付560萬英鎊（約5,811萬港元），預料兩人將共獲得2.9億英鎊（約30億港元）。
穆罕默德支付的贍養費將用於供哈亞公主維持兩間英國豪宅的運作，以及支付聘請保安、護士、保姆的費用。這些金錢也會用來照顧家中的馬匹與寵物。
這場離婚官司在國際備受矚目，除了牽涉天價贍養費外，也因哈亞公主在離婚前帶着兩名子女逃至英國，且加上官司期間揭出來的種種傳聞，哈亞公主被指在離婚前與比她年輕9歲的英國保鏢發展婚外情，並因此遭人勒索，威脅向傳媒爆料，據《每日郵報》報道，法庭判決如今也證實哈亞公主曾支付約700萬英鎊（約7,262萬港元）的掩口費，以防止有人公開她的婚外情。
「每日野獸」網站 （The Daily Beast）12月21日報道，法院證詞也顯示，哈亞曾「借用」女兒信托賬戶中約565萬英鎊（約5,862萬港元），交給她的保鏢。
【延伸閱讀】穆罕默德第六任妻子 點圖了解更多哈亞公主▼▼▼
+1
英國法院裁定 杜拜酋長使用「飛馬」軟件入侵前妻電話杜拜王妃向英國法院申請強迫婚姻保護令杜拜王妃據報帶同子女逃亡英國 對簿公堂離婚爭撫養權杜拜前王妃被揭逃亡前曾偷食小9歲已婚男保鏢 付近5000萬掩口費