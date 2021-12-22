馬來西亞水災最少27死　首相伊斯梅爾被批救災不力

馬來西亞12月17日起下暴雨，導致8個州有水災。當地國營傳媒22日稱，至少27人在水災中死亡，當中20人在雪蘭莪州（Selangor）喪生。首相伊斯梅爾（Ismail Sabri Yaakob）政府被批評救災不力。



馬來西亞國家新聞社22日稱，27名死者中，有7人在彭亨州（Pahang）罹難。目前全國約有7萬名災民流離失所。

路透社21日稱，有災民被洪水圍困逾2天才獲救，公眾和議員批評政府的救援工作緩慢。伊斯梅爾21日在電視上對民眾說：「我不否認（政府救災工作的弱點），未來會改進。」他指這不只是中央政府的責任，也是州政府的責任，而在前線方面，則是各區的責任。

氣象部門21日警告，當地未來數天會有更多風暴和暴雨，或會再引起水浸。

野生動物亦因是次水災而喪失家園。有網民20日在Twitter上載影片，顯示彭亨州有兩隻馬來貘不知所措地涉水而行。