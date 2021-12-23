Omicron｜研究：住院機率較Delta降低四至八成　WHO稱未能斷定

英國及南非的研究顯示，新冠病毒Omicron（奧米克戎）變種感染後住院風險，較早前流行的Delta變種為低。但世衛表示，目前仍未有足夠證據顯示Omicron嚴重程度下降，需要保持警惕。



英國倫敦帝國學院（Imperial College）研究指出，Omicron引致住院的風險較Delta低約40%至45%，須到醫院求診的風險亦低25%至30%。而南非同類的研究更顯示，Omicron引致住院的風險較Delta低80%。

圖為12月22日，美國紐約一個流動病毒檢測車，人們正排隊接受檢測。（Reuters）

不過南非的研究同時補充，目前無法確定是由於Omicron毒性減弱，或是南非人群的自然免疫力因Delta疫情而提高，研究估計有高達60%至70%的南非人口曾接種新冠病毒。同時研究發現，一旦住院Omicron與Delta患者出現重症的風險幾乎無分別。

世衛新冠病毒技術負責人范克爾克霍夫（Maria van Kerkhove）表示，目前未有足夠證據判斷Omicron降低了嚴重程度，需要保持警惕。她表示因病毒在世界各地的傳播時間仍不夠長，特別是在免疫力較差的人群中。