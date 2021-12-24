普京：美國已帶着導彈站在我們家門口

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）12月23日召開年度大型記者會，就北約東擴問題進行了重點回應。



綜合媒體12月23日報道，英國天空新聞記者問普京「能否無條件保證不侵略烏克蘭？」

普京稱，「你們要求我們提供保證？應該由你來給我們保證。馬上，現在，而不是幾十年來只是空談。」

普京稱，北約欺騙了俄羅斯，因為它在20世紀 90年代承諾不東擴，結果五波東擴，北約已推進到俄羅斯邊境，現在開始說「烏克蘭也將加入北約」，這是「厚顏無恥的欺騙」。「有什麼不明白的？我們是否在美國邊境部署導彈？沒有，是美國帶着導彈來到我們的邊境，在我們的家門口。」

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普京建議記者考慮，「如果俄羅斯在美國與加拿大或墨西哥邊境部署導彈會怎樣？」

在談到烏克蘭局勢時，普京稱「有一種感覺，烏克蘭正準備在頓巴斯發動第三次軍事行動」，他認為俄羅斯有必要為此做好準備。

普京說：「頓巴斯的未來應由當地居民決定，沒有其他出路。俄羅斯將充當調解人。」他強調，根據明斯克協議，俄羅斯是調解人，「而他們想要讓我們成為衝突的一方」。

普京還表示，在烏克蘭政變之前，克里米亞「從未想過會與俄羅斯重新統一」。普京還批評烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）「受到了激進分子的影響，不顧人們對和平的渴求」。

當被問及對俄羅斯天然氣工業股份公司「切斷對歐洲的天然氣供應、導致價格飆升」的指控時，普京駁斥說，俄天然氣工業股份公司不應為歐洲出現能源危機負責，西方「在這方面一直在撒謊」，他還指責德國將俄羅斯天然氣以更高的價格賣給波蘭。