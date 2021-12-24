特朗普要求最高法院阻止公布國會騷亂事件記錄

美國前總統特朗普（Donald Trump）12月23日向美國聯邦最高法院提出上訴，要求法院阻止美國國家檔案館向眾議院特別委員會移交其任期內的約700頁白宮文件。



據美國《國會山報》12月23日報道，美國前總統特朗普的律師在12月23日的最後期限前向最高法院提交了一份緊急申請，要求法院阻止美國國家檔案館向調查1月6日國會騷亂事件的眾議院特別委員會移交其任期內的約700頁白宮文件。

法庭文件中表示，特朗普要求保密的數百份文件包括活動日誌、日程安排、演講筆記和前白宮辦公廳主任梅多斯（Mark Meadows）的3頁手寫筆記。

特朗普還尋求保密一份有關表彰在國會騷亂事件中喪生的兩名警察的公告草案，以及其他關於所謂選舉舞弊的備忘錄和文件。

特朗普的律師表示，總統拜登（Joe Biden）無視前總統對行政特權的主張是違憲的。他在23日提交給最高法院的文件中稱，眾議院對特朗普白宮文件的要求 「與任何有效的立法目的無關，並超出了憲法和《總統記錄法》規定的國會權力」。

此前，特朗普聲稱其擁有行政特權，要求美國國家檔案館對他總統任期內的行程保密，而下級法院駁回了他的主張。

美國有線新聞網絡（CNN）23日報道稱，在特朗普的申請提出數小時後，眾議院委員會要求大法官加快對該請求的審議，並提出了一個擬議的時間表，使法院能夠在2022年1月中旬前說明是否受理該案件。